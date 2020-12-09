Nissan Kicks обновился

Тот, кто должен был добраться до России, но так пока и не сделал этого – обновился. Кроссоверу подтянули уровень оснащения и подправили внешность. К слову, мы в Motorpage надеемся, что машина все-таки до нас доедет

Что же поменялось в лице кроссовера. Рассказываем: новая решетка радиатора, узкая линия передней оптики и передний бампер, которому добавили острых граней. Сзади изменений никаких. По салону - тоже. Что касается опций, то уже в базу ему добавили мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Кроме того, в салоне установлены новомодные разъемы формата USB-C.

Что касается техники, то здесь установлена стандартная связка из мотора 1.6 на 124 коня и вариатора. На других рынках есть и турбированный агрегат 1.3. Мы его с вами знаем по модели Arkana и Kaptur.