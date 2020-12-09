Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2020

Nissan Kicks обновился

Nissan Kicks обновился
Автор фото: фирма-производитель

Тот, кто должен был добраться до России, но так пока и не сделал этого – обновился. Кроссоверу подтянули уровень оснащения и подправили внешность. К слову, мы в Motorpage надеемся, что машина все-таки до нас доедет

Что же поменялось в лице кроссовера. Рассказываем: новая решетка радиатора, узкая линия передней оптики и передний бампер, которому добавили острых граней.  Сзади изменений никаких. По салону - тоже. Что касается опций, то уже в базу ему добавили мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. Кроме того, в салоне установлены новомодные разъемы формата USB-C.

Что касается техники, то здесь установлена стандартная связка из мотора 1.6 на 124 коня и вариатора.  На других рынках есть и турбированный агрегат 1.3. Мы его с вами знаем по модели Arkana и Kaptur.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Kicks (2021)

Nissan Kicks обновился

09 декабря 2020
Nissan Kicks

Кроссовер Nissan Kicks обновился

18 мая 2020
Nissan Kicks

Кроссовер Nissan Kicks получил турбомотор от Renault Arkana

08 мая 2020
Nissan Kicks 2019

Nissan официально представили кроссовер Kicks

19 октября 2018
Nissan Kiks

Nissan привезет Kiks на мотор-шоу в Лос-Андежелес

29 ноября 2017

Nissan рассекретила новый бюджетный кроссовер Kicks

04 мая 2016

 Новости Nissan Kicks

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chrysler Pacifica - chrysler pacifica 2021 всё бы хорошо... Тест драйв
08 декабря 2020

Chrysler Pacifica
"Всё бы хорошо..."
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2021 определяем характер по следам на песке
Тест драйв
06 декабря 2020

Mitsubishi Outlander
"Mitsubishi Outlander - едва ли не лучший шаттл для путешествий?"
Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу
Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 5 8