Запуск производства Nissan Kicks перенесли из-за кражи

Nissan перенес старт выпуска кроссовера Kicks на пол года. Причиной послужила кража некоторых компонентов пресс-формы у локального поставщика

Сборку Nissan Kicks следующего поколения планировали начать в декабре 2023 года на мексиканском заводе Агуаскальентесе. Однако вследствие «непредвиденного фактора, находящегося вне контроля компании», старт производства перенесли на июнь 2024 года. Nissan подтвердил задержку, однако точные причины не раскрыл.

Актуальную модель Nissan Kicks для североамериканского рынка выпускают на заводе в мексиканском городе Агуаскальентесе. В прошлом году было реализовано около 54 000 автомобилей, что составило 8% продаж Nissan в США.

Новое поколение Kicks увеличит габариты и станет более технологичным. Ожидается, что модель сменит Rogue Sport (известный в России как Qashqai), ушедший с рынка США. Салон обзаведется цифровой приборной панелью и современной медиасистемой. Американское исполнение Kicks вероятно получит гибридную, либо полноприводную версию.

