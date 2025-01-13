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13 янв 2025

Nissan поделился техническими характеристиками электрической версии Nissan Skyline GT-R R32

Nissan поделился техническими характеристиками электрической версии Nissan Skyline GT-R R32
Автор фото: фирма-производитель

После почти двухлетней работы Nissan завершил преобразование культового GT-R R32 в полностью электрическую модель. Несмотря на внешнее сходство с оригинальным автомобилем, под его капотом произошли кардинальные изменения. Двигатель RB26DETT уступил место двум электромоторам суммарной мощностью 435 л.с.

Каждый из электродвигателей выдает 217,6 л.с. и 340 Нм крутящего момента (по одному спереди и сзади). Привод - полный. Однако электрическая модификация увеличила вес автомобиля на 370 кг до 1797 кг. Прибавка к массе связана с тяжелой батареей от Leaf Nismo RC02 емкостью 62 кВт*ч. Для ее установки пришлось также пожертвовать задним рядом сидений. 

Интерьер модели оставили прежним, при этом инженеры установили на место аналоговой “приборки” цифровой экран, дисплей которого имитирует вид классической приборной панели. Электрокару достались диски диаметром 18 дюймов (235/45 R18). Отмечается, что, хотя и автомобиль лишен механической коробкой передач, он оснащен системой, которая повторяет звуки переключения передач и к тому же, рев оригинального мотора.

При написании новости использовалась информация:
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