Изначально юбилейный Nissan GT-R50, сделанный японской компанией совместно с ателье Italdesign, должен был остаться в единственном экземпляре. Но интерес к машине настолько высок, что две компании приняли решение о мелкосерийном производстве этой модели.

Производством машины будут заведовать итальянцы: Italdesign выпустит партию автомобилей из 50 экземпляров. Стоимость машины составит 900 тысяч евро, что примерно в 5 раз больше «стокового» Nissan GT-R.

Nissan GT-R50 имеет кардинальные отличия от серийной версии. На машине были заменены все кузовные элементы, из-за чего суперкар стал длиннее и шире. Машина окрашены в темно-серый цвет с «золотыми» акцентами на кузове и в интерьере. В салоне установлены гоночные сиденья, обшитые замшей, кругом вставки из углепластика, а передняя панель полностью обшита кожей. С центральной консоли исчез большой экран. На него, в частности, выводились и данные телеметрии, но, видимо, в Nissan и Italdesign решили, что эксклюзивной машине он не нужен.

Есть и технические наработки. Так инженеры Nissan увеличили мощность 3,8-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом на 120 л.с. До 720 л.с. (крутящий момент вырос до 780 Нм). Двигатель получил новые турбокомпрессоры, увеличенные интеркулеры, усиленные поршни, шатуны и коленвал. Были установлены новые эффективные масляные форсунки для смазки деталей, высокопроизводительные топливные форсунки, модернизирован профиль кулачков распредвала. Были изменены выпускная система и блок управления двигателем. Подвеска получила пружины и амортизаторы Bilstein, также были модернизированы тормоза Brembo.