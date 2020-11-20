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20 ноя 2020

Nissan анонсировал премьеру обновленного внедорожника Terra

Nissan анонсировал премьеру обновленного внедорожника Terra
Автор фото: фирма-производитель

Nissan до конца ноября собирается представить таинственную модель, которая может оказаться обновленным рамным внедорожником Terra

Компания Nissan опубликовала короткий тизерный видеоролик загадочной новинки, которая будет представлена 25 ноября. По данным Motor1, речь идет об обновленном рамном внедорожнике Terra, который построен на базе пикапа Navara. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Сам пикап Navara пережил рестайлинг в начале ноября. Ожидается, что похожие изменения ждут и внедорожник Terra. Правда, пока на ролике можно увидеть лишь новую светодиодную оптику будущей модели. Скорее всего, автомобиль также получит видоизмененную решетку радиатора и другие бамперы.

Технические характеристики обновленного внедорожника пока держатся в секрете. Для рынка Юго-Восточной Азии и Австралии дорестайлинговый Nissan Terra комплектуется 2,5-литровым четырехцилиндровым дизельным мотором, развивающим 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической или с семидиапазонной автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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