Пресс-служба японской компании Nissan анонсировала проведение дорожных тестов беспилотных автомобилей компании на дорогах общего пользования столицы Великобритании.

Как указывается в официальном сообщении компании, первые автономные автомобили Nissan выйдут на дороги Соединенного Королевства уже в течение следующего месяца. Тестирование будет проводиться в рамках стратегии развития направления беспилотного транспорта Nissan Intelligent Mobility, которая в будущем станет основной частью глобальной стратегии развития бренда.

Стоит отметить, что для проведения этих испытаний инженеры Nissan оснастили несколько экземпляров электрического хэтчбека Leaf фирменными системами автономного управления. Первыми пассажирами автономных электрохэтчей станут не только специалисты по безопасности и инженеры автопроизводителя, но и британские государственные чиновники.

«Правительство и промышленность работают сообща, чтобы поддерживать мировую репутацию Великобритании в качестве страны, добившейся лидерства и выдающихся достижений в научных исследованиях и производстве автомобилей. Мы хотим, чтобы такие организации, как центр Nissan в Кранфилде, продолжали развиваться, благодаря чему Великобритания сможет стать мировым лидером в разработке и испытании автомобильных технологий. Это позволит обеспечить производство автомобилей следующего поколения и функционирование цепи поставок здесь, в Великобритании», - заявил министр по делам бизнеса и энергетики Великобритании Грег Кларк во время своего визита в европейский технологический центр японского автопроизводителя (NTCE).

Напомним, что именно там инженеры Nissan работают над технологиями сокращения потребления традиционного топлива и электроэнергии автомобилями, а также непосредственно над системой автономного управления.