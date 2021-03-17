Nissan GT-R приспособили для спасения жизней

Национальная гвардия Португалии нашла применение конфискуемым автомобилям – они встанут на стражу здоровья людей. Первой ласточкой стал Nissan GT-R.

Зачем хорошей и быстрой машине простаивать на штрафстоянке или, тем более, отправляться на утилизацию, если она еще может послужить обществу. Португальская гвардия решила именно так и переоборудовала некогда конфискованный спорткар Nissan под необычную задачу – перевозку органов для трансплантации.

В официальном сообщении ведомства говорится, что перевозка органов – это крайне важный процесс и от количества затраченного на него времени зависит жизнь человека – именно по этой причине на служу и был принят такой мощный автомобиль. К сожалению, нигде не указывается каким образом был модернизирован автомобиль кроме, разумеется мигалок и специальной ливреи