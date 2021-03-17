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17 мар 2021

Nissan GT-R приспособили для спасения жизней

Nissan GT-R приспособили для спасения жизней
Автор фото: фирма-производитель

Национальная гвардия Португалии нашла применение конфискуемым автомобилям – они встанут на стражу здоровья людей. Первой ласточкой стал Nissan GT-R.

Зачем хорошей и быстрой машине простаивать на штрафстоянке или, тем более, отправляться на утилизацию, если она еще может послужить обществу.  Португальская гвардия решила именно так и переоборудовала некогда конфискованный спорткар Nissan под необычную задачу – перевозку органов для трансплантации.

В официальном сообщении ведомства говорится, что перевозка органов – это крайне важный процесс и от количества затраченного на него времени зависит жизнь человека – именно по этой причине на служу и был принят такой мощный автомобиль. К сожалению, нигде не указывается каким образом был модернизирован автомобиль кроме, разумеется мигалок и специальной ливреи

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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