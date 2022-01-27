Nissan Micra заменят электрокаром

Компания Nissan опубликовала первый тизер будущего электрокара, который заменит в европейской линейке марки нынешнюю Micra

По большому счету новинка будет больше Renault чем Nissan. Судите сами - руководство марки прямо говорит о том, что «электричку» построят на платформе CMF B-EV, на которой, к слову, построен Renault 5 Prototype, да и сборка японского миникара будет налажена во Франции. Операционный директор Nissan Ашвани Гупта описал новинку следующим образом: «это принципиально новая модель: она была разработана усилиями Nissan, а спроектирована и произведена Renault».

Так что из японского здесь остается лишь дизайн. Судя по тизерам, производитель решил соблюсти преемственность поколений. Новинка получит короткий капот и круглые фары – эти детали схожи с теми, что устанавливаются на текущее поколение модели. Технические характеристики будущего электрокара остаются неизвестными.