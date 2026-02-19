Nissan вывел на рынок новый 7-местный бюджетный кросс-вэн

Модельный ряд японской марки Nissan пополнился кросс-вэном Gravite. Новинка создана на базе Renault Triber и будет предлагаться на индийском рынке. Цена Gravite начинается с 565 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 480 тысячам рублей

В целом Gravite очень похож на свой исходник из Франции, но отличается иными бамперами, более крупной оптикой и другой светодиодной оптикой. Внутри имеется 7-дюймовая цифровая приборная панель и 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Салон рассчитан на 7 человек по формуле 2+3+2. При этом длина модели составляет почти 4 метра, а колесная база – 2,6 метра. Максимальный объем багажника – 625 л.

Под капотом установлен атмосферный 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической либо роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний.