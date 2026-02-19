Автомобильный портал Motorpage
19 фев 2026

Nissan вывел на рынок новый 7-местный бюджетный кросс-вэн

Nissan вывел на рынок новый 7-местный бюджетный кросс-вэн
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд японской марки Nissan пополнился кросс-вэном Gravite. Новинка создана на базе Renault Triber и будет предлагаться на индийском рынке. Цена Gravite начинается с 565 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 480 тысячам рублей

В целом Gravite очень похож на свой исходник из Франции, но отличается иными бамперами, более крупной оптикой и другой светодиодной оптикой. Внутри имеется 7-дюймовая цифровая приборная панель и 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Салон рассчитан на 7 человек по формуле 2+3+2. При этом длина модели составляет почти 4 метра, а колесная база – 2,6 метра. Максимальный объем багажника – 625 л.

Под капотом установлен атмосферный 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л.с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической либо роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
global.nissannews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Ariya

Nissan Ariya сможет получать в день до 23 км запаса хода от солнечных панелей

27 января 2026
Nissan Pathfinder (2026)

Nissan Pathfinder обновился и подорожал

23 декабря 2025

Nissan анонсировал новый спорткар Nismo

18 декабря 2025
Nissan N6

Nissan вывел на рынок недорогой гибридный седан N6

02 декабря 2025
Nissan Frontier Pro (2026)

Nissan представил новый пикап Frontier Pro

28 ноября 2025
Nissan 350Z

Nissan 350Z превратили в спорткар в стиле киберпанк

21 ноября 2025

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный
Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 6 8