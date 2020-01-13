Nissan может выйти из альянса с Renault

В разрыве отношений виноват Карлос Гон, который весьма удачно совершил побег из Токийской тюрьмы

Как сообщает газета Financial Times, руководство японского концерна Nissan разрабатывает тайный план для выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Причина разрыва — негативное влияние на партнерство ситуации с экс-главой Nissan Карлосом Гоном. По сведениям издания Nissan планирует завершить сотрудничество с французами в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав руководства.

Любопытно, что в Renault надеются на лучшее. Президент французского концерна Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утиду, предположительно, все еще тесно сотрудничает с Сенаром по запуску новых проектов.