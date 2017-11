Многие премиальные автобренды до сих пор выпускают запчасти для классических автомобилей, ставших легендарными. Такие линейки есть у Porsche, Mercedes-Benz и Jaguar. В Nissan услышали японских поклонников классического спорткупе Skyline R32 GT-R и готовятся возобновить производство запчастей для этой модели.

Купе в данном поколении выпускалось с 1989 по 1995 год и до сих пор пользуется популярностью у любителей быстрых машин, особенно увлекающихся дрифтом. Однако запчастей на рынке становится все меньше, то есть все больше автомобилей отправляются на обочину истории. Японские поклонники R32 добились от Nissan возобновления производства запчастей для этой модели.

Детали поступят в продажу в Японии 1 декабря 2017 года под брендом NISMO Heritage program – совместного проекта Nissan Motor Co., Ltd., Nissan Motor Sports International Co., Ltd., Autech Japan, Inc. и их поставщиков.

После исследования возможности возобновления изготовления снятых с производства комплектующих для R32 – особенно тех, от которых в первую очередь зависит работоспособность автомобиля и возможность прохождения им регулярного государственного технического осмотра в Японии – NISMO решило в рамках новой программы начать продажи порядка 80 наименований запасных частей. Это различные шланги, патрубки, эмблемы и другие детали. В дальнейшем планируется расширить программу за счет добавления как новых комплектующих для R32, так и за счет включения в неё комплектующих для моделей R33 и R34.

Если те или иные запасные части из-за определенных трудностей уже не могут быть произведены на заводах поставщиков оригинальных деталей, обеспечивавших сборочный конвейер в годы выпуска модели, то NISMO будет решать вопрос по их замене комплектующими других производителей или деталями, прошедшими капитальный ремонт, а также тюнинговыми комплектующими из линейки NISMO.