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23 янв 2025

Nissan отказалась от производства компактного электрического кроссовера в США

Nissan отказалась от производства компактного электрического кроссовера в США
Автор фото: фирма-производитель

Nissan приняла решение отменить производство компактного электрического кроссовера, ранее запланированного для сборки на заводе в Кантоне, штат Миссисипи

Предпологается, что на такое решение могла повлиять политика Дональда Трампа в отношении “электрификации” рынка.  Напомним, что сразу после инаугурации новый президент США подписал ряд указов, отменяющих налоговый кредит в размере $7 500 для электрокаров и проекты на создание “зеленой” инфраструктуры.

Эта модель, известная под кодовым названием PZ1L, должна была стать промежуточным вариантом между популярным хэтчбеком Leaf и кроссовером Rogue. Однако несмотря на перспективы, проект был закрыт. Теперь кроссовер может увидеть свет только в Великобритании, где будет производиться на заводе в Сандерленде.

Вместо данной модели Nissan в США сосредоточится на выпуске двух других электрических кроссоверов на том же заводе, которые, по мнению компании, больше соответствуют запросам американских покупателей и способны обеспечить более высокий объем продаж.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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