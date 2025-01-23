Nissan отказалась от производства компактного электрического кроссовера в США

Nissan приняла решение отменить производство компактного электрического кроссовера, ранее запланированного для сборки на заводе в Кантоне, штат Миссисипи

Предпологается, что на такое решение могла повлиять политика Дональда Трампа в отношении “электрификации” рынка. Напомним, что сразу после инаугурации новый президент США подписал ряд указов, отменяющих налоговый кредит в размере $7 500 для электрокаров и проекты на создание “зеленой” инфраструктуры.

Эта модель, известная под кодовым названием PZ1L, должна была стать промежуточным вариантом между популярным хэтчбеком Leaf и кроссовером Rogue. Однако несмотря на перспективы, проект был закрыт. Теперь кроссовер может увидеть свет только в Великобритании, где будет производиться на заводе в Сандерленде.

Вместо данной модели Nissan в США сосредоточится на выпуске двух других электрических кроссоверов на том же заводе, которые, по мнению компании, больше соответствуют запросам американских покупателей и способны обеспечить более высокий объем продаж.

