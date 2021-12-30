Nissan нашел покупателя на свой завод в Испании

Nissan Motor продаст один из своих старейших автозаводов в Барселоне компании QEV Technologies из Каталонии.

Барселонский завод был открыт еще в 1980 году. За все время его существования на предприятии выпускались внедорожники Patrol, Terrano II, Pathfinder, вэны Vanette, Serena, легкие коммерческие автомобили Primastar, грузовики Alteon и Cabstar. Последней моделью, которая получила испанскую прописку, стал пикап Navara.

Новый собственник, QEV Technologies, организует на предприятии выпуск аккумуляторных батарей для электрического транспорта. Любопытно, но часть завода будет перепродана бельгийской фирме Groupe Punch – крупному поставщику трансмиссий.