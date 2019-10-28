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28 окт 2019

Nissan не собирается отказываться от спорткаров

Nissan не собирается отказываться от спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Nissan намерен сохранить в модельном ряду спорткары GT-R и 370Z, так как они являются фундаментальной частью имиджа марки

Руководитель отдела стратегического планирования Nissan Иван Эспиноса рассказал изданию Autocar, что компания активно работает над преемниками спортивных автомобилей GT-R и 370Z текущих поколений. Правда, до конца не понятно в каком направлении работает компания ибо ни прототипов ни даже чертежей будущих моделей у компании нет.

Эспиноса пообещал, что уже в ближайшее время от «Ниссана» следует ожидать неких долгожданных новостей, которые касаются спорткаров. При этом он допустил возможность совместной разработки нового купе 370Z с другим автопроизводителем, подобно тому, как это сделала Toyota в случае с новой Supra — с оговоркой, что в этом случае спорткар непременно сохранит ДНК японской марки. Самые интересные метаморфозы происходят с Nissan GT- R будущего поколения R36 всё ещё сложнее: инженеры никак не могут решить, станет ли он в новом поколении гибридом или для него следует разработать электрическую силовую установку. При этом в компании уверены, что текущее поколение спорткара R35 еще не исчерпало свой потенциал.

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