Nissan отзывает почти полмиллиона машин

Nissan объявил об отзыве 450 тысяч автомобилей по всему миру. Существует риск утечки тормозной жидкости

Любопытно, что одной утечкой дело не ограничится - в результате протечки из насоса антиблокировочной системы жидкость может попасть на электронную плату управления, что вызовет короткое замыкание и возгорание. В сообщении японской компании не уточняется, регистрировались ли уже реальные случаи возгорания.

Относительно приятной новостью стало лишь то, что по большей части отзыв затронул рынок Северной Америки, где кампания касается 394 025 автомобилей. В частности, отзыву подлежат полноразмерные кроссоверы Murano, производившиеся с 2015 по 2018 год, седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска, а также Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, выпущенные с 2017 года. Любопытно, что модели с возможным дефектом тормозной системой продавались и в России, однако, по ним пока не был объявлен отзыв.