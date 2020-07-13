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13 июл 2020

Nissan показал на видео дизайн нового кроссовера

Nissan показал на видео дизайн нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Премьера нового кроссовера Nissan Ariya, который должен появиться и в России, состоится 15 июля

Судя по ролику, серийный автомобиль не будет существенно отличаться от одноименного концепт-кара, представленного в конце 2019 года в рамках Токийского автосалона. Длина кроссовера составила 4600 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1630 миллиметров. Таким образом, по своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом будет Tesla Model Y.

Кроме того, в видео впервые показан логотип e-4ORCE. Именно такое название получит силовая установка с двумя электрическими двигателями, которые будут обеспечивать полный привод. По предварительным данным, топовая версия автомобиля сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а запас хода кроссовера составит около 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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