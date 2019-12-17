Nissan полностью обновит свою линейку кроссоверов

До середины 2021 года Nissan выпустит Qashqai и X-Trail нового поколения, а также разработает совершенно новый кроссовер для Европы

Компания Nissan в течение следующих 18 месяцев полностью обновит свою линейку кроссоверов для рынка ЕС. Об этом в интервью Automotive News рассказал глава европейского подразделения японской марки Джанлука де Фиччи. По словам топ-менеджера, до середины 2021 г. Nissan выпустит замену или преемника всех своих моделей класса SUV. Примерно через полгода появится X-Trail следующего поколения, а чуть позже дебютирует новый Qashqai.

Кроме того, в планы Nissan входит разработка нового электрического кроссовера для Европы, который создадут по мотивам концепт-кара Ariya, показанного в октябре на Токийском автосалоне. Автомобиль размером с модель X-Trail сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а комплект аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки до 480 километров.