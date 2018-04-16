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16 апр 2018

Nissan представил новый большой внедорожник

Nissan представил новый большой внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

После окончания производства предыдущего поколения Pathfinder в гамме Nissan не осталось рамных внедорожников (дорогой Patrol не в счет). Однако на развивающихся рынках, особенно азиатских, такие машины пользуются устойчивым спросом. Потому, был разработан новый внедорожник.

Как и в случае с Pathfinder предыдущего поколения Nissan Terra построен на базе пикапа NP300 Navara, но уже нового поколения. У внедорожника рычажная пружинная подвеска спереди и сзади, привод может быть как задним, так и передним.

По размерам он обгоняет конкурентов: длина 4882 мм, ширина 1850 мм, длина колесной базы равна  2850 мм. Дорожный просвет вполне внедорожный: 225 мм. При это у Nissan Terra будет две версии: помимо семиместной будет и пятиместная.

Интерьер полностью позаимствован от пикапа, довольно бесхитростный и с недорогими материалами отделки. На китайском рынке внедорожник будет доступен исключительно с 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. Трансмиссия: либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо «автомат».

Несмотря на схожесть с пикапом у Terra довольно богатое оснащение: в списке опций есть светодиодные фары, климат-контроль, семь подушек безопасности, система кругового обзора с помощью камер, экстренная система торможения.

Появится ли Nissan Terra в России, где присутствуют основные конкуренты? Пока в российском отделении компании говорят, что планов по выводу этой модели на наш рынок нет. Но кто знает…

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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