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17 ноя 2017

Nissan прекратил в России продажи двух моделей

Nissan прекратил в России продажи двух моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan официально прекращает в России продажи двух моделей: седана Sentra и кроссовера Pathfinder. Дилеры больше не принимают на них заказы, нет их и на официальном сайте компании.

Производство седанов Nissan Sentra на площадке Lada Ижевск было свернуто еще весной, но представители российского отделения компании говорили о том, что решение о прекращении продаж не принято, модель вернется, как только изменится рыночная ситуация. В принципе, ситуация изменилась: российский рынок растет восьмой месяц подряд. Однако Nissan Sentra это не помогло и было принято решение окончательно прекратить ее продажи.

Большой кроссовер Nissan Pathfinder большим спросом у нас также не пользовался, а окончательно его «добил» новый Murano, который также собирается на заводе компании в Санкт-Петербурге. Возник «внутренний каннибализм»: продажи Pathfinder обвалились практически до нуля, потому что те кто хотел большой кроссовер Nissan брали Murano, машину с более премиальным статусом.
 

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Nissan

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