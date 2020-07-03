Nissan раскрыл подробности о новом электрокроссовере

Компания Nissan продолжает готовиться к дебюту нового электрического кроссовера Ariya, презентация которого состоится на следующей неделе. На этот раз японская марка опубликовала короткое видео с подробностями о машине, в котором демонстрируются некоторые детали дизайна модели

В новом видео электрокроссовер периодически появляется в кадре. Можно заметить, что серийная модель практически полностью повторяет дизайн концепт-кара Ariya, показанный компанией в прошлом году. Электрокар получил такую же тонкую переднюю оптику и светодиодную «ленту», которая проходит по всей ширине задней части кузова и соединяет LED-фонари.

Под задней светодиодной полосой электрокроссовера будет расположено название марки, выполненное крупным шрифтом. Детали интерьера пока держаться в секрете, однако если японские инженеры решат повторить в серийной модели внутреннюю отделку салона концета, Ariya получит минималистский интерьер, в котором большую часть приборной панели займут два широких дисплея.

Электрический Nissan Ariya будет оборудован силовой установкой c двумя электромоторами суммарной мощностью 200 лошадиных сил. Помимо этого, в оснащении электрокара появится автопилот, который сможет управлять ускорением и торможением автомобиля, давая водителю возможность на время убирать руки с руля.