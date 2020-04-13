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13 апр 2020

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Руководство Nissan считает, что для выживания компании необходимо перейти к более радикальному сокращению производственных мощностей и штата сотрудников

Несколько источников сообщили Reuters, что уже в мае компания объявит об уменьшении планируемого годового объема продаж на 1 млн автомобилей.

Еще до распространения коронавируса продажи и прибыль Nissan резко упали. Это заставило производителя отказаться от курса агрессивной экспансии, который многие годы проводил бывший глава Карлос Гон. Пандемия стала очередным ударом по компании, которая больше не в состоянии откладывать решительные меры.

«В течение многих лет Nissan стремился достичь ежегодного объема продаж около семи-восьми миллионов автомобилей. Но компании никогда не удавалось продать более пяти миллионов или около того, — сказал Reuters один из источников. — Nissan больше не может придерживаться подобного мышления. На повестке дня стоит вопрос сокращения планов, он окажет существенное влияние на деятельность в 2020-2022 годах». Третий высокопоставленный источник в Nissan сказал, что эта цифра может быть даже ниже пяти миллионов, учитывая воздействие вируса, который обвалил спрос на автомобили во всем мире. Лучшим годом для Ниссана стал 2017-й, когда было продано 5,77 млн авто.

В июле 2019-го Nissan заявил о намерении сократить ежегодные мировые производственные мощности примерно до 6,5 млн автомобилей. Снижение запланированного объема продаж на 1 млн будет означать закрытие еще трех-четырех сборочных заводов и сокращение тысяч рабочих мест в дополнение к уже объявленным планам по оптимизации рабочей силы на 10%. К таким же мерам придется прибегнуть поставщикам компонентов и дилерам.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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