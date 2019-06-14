Nissan свернёт продажи сразу двух моделей

Японская марка прекратит поставлять российским дилерам компактные кроссоверы Juke и легендарные спорткары GT-R.



Как сообщает издание «Авторевю», у моделей закончился срок действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), и компания не планирует продлять сертификаты, так как для этого на автомобили придется устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.



Кроме того эти модели не обладают высоким спросом - в прошлом году россияне купили всего 2,5 тысячи «Джуков» и 25 суперкаров GT-R. Сейчас у дилеров еще есть запас автомобилей и после того, как все они будут распроданы, машины окончательно покинут рынок. При этом, по предварительной информации, в Nissan не планируют привозить новое поколение компактного кроссовера на наш рынок.