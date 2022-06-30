Nissan сворачивает производство модели Titan

Этот пикап был создан еще в 2003 году специально для американского рынка. Казалось бы, автомобиль должен, что называется, "выстрелить", особенно в стране, где пикапы очень любят. Впрочем, рыночный успех не произошел

Да, почти за все двадцать лет существования пикапа лучший результат продаж был зафиксирован в 2005 году, когда было реализовано 87 тысяч машин, при этом руководство Nissan планировало продавать по сто тысяч машин. В целом средние объемы реализации находились на отметке в 25 тысяч штук. При этом пикапы Ford и Chevrolet, которые являлись прямым конкурентом Titan, продавались сотнями тысяч штук.

Инсайдеры сообщают, что в связи с такой неудачной статистикой, руководство Nissan не будет выпускать модель следующего поколения. Напомним, что жизненный цикл нынешнего Titan завершается в 2023 году.