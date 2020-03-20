Nissan запатентовал название для нового кроссовера в России

Японская компания запатентовала название электрического кроссовера Ariya, который должны начать продавать в России

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось название электрического кроссовера Nissan Ariya, который был представлен в виде предсерийной версии в октябре 2019 года на Токийском автосалоне. Ранее представители японской марки отмечали, что модель должна появиться в продаже в России.

В основе Nissan Ariya лежит модульная платформа EVP. Длина автомобиля составляет 4600 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1630 миллиметров. Таким образом, по своим размерам кроссовер сравним с Nissan X-Trail. Кроссовер укомплектован парой электрических двигателей, передающих тягу на обе оси. По неофициальным данным, новинка сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а комплект аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки до 480 километров.