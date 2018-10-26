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26 окт 2018

Nisssan представил новый Terra

Nisssan представил новый Terra

Компания Nissan показала на недавнем филиппинском автосалоне эксклюзивную модель Terra S. Специальная версия отличается от серийного собрата не только буквой «S», но и содержанием

Рамный внедорожник получил стильный дизайн снаружи и внутри, дополнительный обвес, новую решетку и бампера, дополнительную защиту нижней части кузова, расширенные колёсные арки под 20-ти дюймовые диски и несколько увеличенные габариты.

Под капотом 2,5-литровый турбированный дизель. Он развивает 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии, пока без альтернатив, использован 7-ступенчатый автомат. В перспективе возможно развитие линейки моторов, вариантов трансмиссии и оснащения электронными системами.

Внутри - стильная и дорогая отделка кожей, эксклюзивный логотип модели Terra S на подголовниках.

О ценах на комплектации специальной версии внедорожника пока не сообщается. В первую очередь, машина готовится к выходу на азиатский рынок, затем возможно её появление и на других континентах.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, CarsWeek

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