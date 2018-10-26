Nisssan представил новый Terra

Компания Nissan показала на недавнем филиппинском автосалоне эксклюзивную модель Terra S. Специальная версия отличается от серийного собрата не только буквой «S», но и содержанием

Рамный внедорожник получил стильный дизайн снаружи и внутри, дополнительный обвес, новую решетку и бампера, дополнительную защиту нижней части кузова, расширенные колёсные арки под 20-ти дюймовые диски и несколько увеличенные габариты.

Под капотом 2,5-литровый турбированный дизель. Он развивает 190 лошадиных сил. В качестве трансмиссии, пока без альтернатив, использован 7-ступенчатый автомат. В перспективе возможно развитие линейки моторов, вариантов трансмиссии и оснащения электронными системами.

Внутри - стильная и дорогая отделка кожей, эксклюзивный логотип модели Terra S на подголовниках.

О ценах на комплектации специальной версии внедорожника пока не сообщается. В первую очередь, машина готовится к выходу на азиатский рынок, затем возможно её появление и на других континентах.