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15 июл 2019

Новый Nissan Juke: первые изображения

Новый Nissan Juke: первые изображения
Автор фото: фирма-производитель

Вероятно, новый жук будет «жужжать» в голове потребителей, журналистов и блогеров уже совсем скоро, а пока производитель подкидывает «уголька в топку» и выдает первую порцию фотографий. 

Если вы думаете, что новый Juke станет более спокойным в плане внешнего облика, то мы вынуждены вас огорчить, так как феерия дизайна лишь набирает обороты. Фотография Juke второго поколения демонстрирует, что кроссовер сохранит своеобразную «двухэтажную» светотехнику — с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также круглыми фарами головного света в бампере снизу, они, кстати, получили новый крестообразный рельеф. Предполагаем, что поклонников модели новый дизайн точно не разочарует.

Несколько слов о технике,  новый Juke сконструирован на платформе CMF-B, разработанной Nissan совместно с Renault — на ней же построен, к примеру, Renault Clio. Это позволяет предположить, что кроссовер получит бензиновые моторы объёмом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и, возможно, 1,6-литровый турбомотор мощностью до 200 лошадиных сил. Насколько правдивой окажется информация, мы узнаем уже через несколько месяцев. Автомобиль будет представлен на токийском автосалоне.

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