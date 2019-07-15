Новый Nissan Juke: первые изображения

Вероятно, новый жук будет «жужжать» в голове потребителей, журналистов и блогеров уже совсем скоро, а пока производитель подкидывает «уголька в топку» и выдает первую порцию фотографий.

Если вы думаете, что новый Juke станет более спокойным в плане внешнего облика, то мы вынуждены вас огорчить, так как феерия дизайна лишь набирает обороты. Фотография Juke второго поколения демонстрирует, что кроссовер сохранит своеобразную «двухэтажную» светотехнику — с узкими ходовыми огнями и указателями поворота сверху, а также круглыми фарами головного света в бампере снизу, они, кстати, получили новый крестообразный рельеф. Предполагаем, что поклонников модели новый дизайн точно не разочарует.

Несколько слов о технике, новый Juke сконструирован на платформе CMF-B, разработанной Nissan совместно с Renault — на ней же построен, к примеру, Renault Clio. Это позволяет предположить, что кроссовер получит бензиновые моторы объёмом 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель dCi и, возможно, 1,6-литровый турбомотор мощностью до 200 лошадиных сил. Насколько правдивой окажется информация, мы узнаем уже через несколько месяцев. Автомобиль будет представлен на токийском автосалоне.