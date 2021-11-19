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19 ноя 2021

Новое поколение Nissan Titan могут и не представить!

Новое поколение Nissan Titan могут и не представить!
Автор фото: фирма-производитель

Этот громадный пикап прошел через процедуру небольшого рестайлинга в 2020 году, а через пару лет Nissan должен был представить  совершенно новое поколение автомобиля. Впрочем, есть мнение, что такой вариант развития событий  маловероятен

Американские СМИ предполагают, что Nissan отменяет разработку нового поколения Titan. Причина – серьезное падение продаж.  Если взглянуть на цифры, то это действительно так. Судите сами - если в 2017 году американские дилеры реализовали более 52,9 тысячи таких пикапов, то в 2018 году спрос упал до 50,5 тысячи штук, в 2019-м — до 31,5 тысячи штук, а в «коронавирусном» 2020-м продали всего 26,4 тысячи экземпляров.  То есть падение налицо! Любопытно, что за еще незавершенный текущий год было продано всего лишь немногим больше 22 тысяч экземпляров. Интересный нюанс  - из Северной Америки автомобиль уже убрали, официально заявив, что в данном регионе компания сконцентрируется на продажах кроссоверов.

Представители марки заявляют, что компанию действительно беспокоит падение продаж, но разработка нового поколения Titan не прекратится. Отметим, что со сменой поколения автомобилю  расширят гамму моторов, добавив к 5.6-литровому V8 с мощностью в 406 лошадиных сил некую гибридную силовую установку.

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