Представлен новый Nissan GT-R Nismo

Nissan Motor презентовала купе GT-R Nismo 2022 модельного года. На первый взгляд, отличий от предыдущей модели нет, но все не так просто!

Начнем с простого – модель обзавелась новым серо-голубым оттенком в цветовой палитре, который подозрительно напоминает фирменный цвет отечественной Vesta Sport. Хотя сам производитель заявляет, что цвет символизирует дорожное полотно гоночных треков. Впрочем, это лирика. Важный нюанс – на автомобиле стало применяться больше деталей из углепластика, например, один только капот, выполненный из данного материала, экономит около сотни килограмм веса.

Что касается двигателя, то здесь установлен прежний твин-турбо V6 с отдачей в 600 лошадиных сил. Производитель заявляет, что в моторе использованы новые детали вроде шатунов или поршневых колец, что позволяет ему быстрее набирать обороты. Правда у многих СМИ уже возникли вопросы относительно неизменившихся показателей мощности и крутящего момента.