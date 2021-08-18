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18 авг 2021

Раскрыты характеристики нового Nissan Z

Раскрыты характеристики нового Nissan Z
Автор фото: фирма-производитель

Американское подразделение Nissan поделилось подробностями о серийном спорктаре Z. Все атрибуты настоящего гоночного снаряда в наличии – стильная внешность, мощный движок и механическая трансмиссия.

Давайте сразу разберемся с техническими компонентами новинки. Под капотом спорткара  располагается мотор V6 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 405 лошадиных сил. В паре с ним трудится механическая трансмиссия, однако для покупателей будет доступна и альтернатива в виде 9-ступенчатого автомата Jatco. Динамические характеристики машины не указываются, однако производитель заявляет, что новинка будет быстрее модели 370z.

Что касается внешности, то здесь создатели модели обратились в тематику ретро – прослеживаются черты таких спорткаров как 300ZX и 240Z. Если говорить конкретнее, то «трехсоткой» дизайнеры вдохновлялись, когда рисовали заднюю часть кузова,  а передняя оптика – это интерпретация головного освещения 240-й модели.

При написании новости использовалась информация:
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