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2 ноя 2017

Рассекречен облик внедорожника Nissan Xterra

Рассекречен облик внедорожника Nissan Xterra
Автор фото: фирма-производитель

В сети появилось первое изображение нового внедорожника Nissan, который получит имя Xterra (для некоторых рынков Palladin). Машину построят на базе пикапа Navara нынешнего поколения и конкурировать она будет с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.

Относительно недорогой рамные внедорожник исчез из гаммы Nissan два года назад, когда было прекращено производство предыдущих поколений Pathfinder/Frontier. Казалось, компания ушла из этого сегмента навсегда, сосредоточившись на кроссоверах. Однако, довольно высокий спрос на рамные внедорожники на развивающихся рынках заставил компанию подготовить новую модель.

Судя по изображению, передняя часть будет отличаться от Navara лишь оформлением радиаторной решетки, другими фарами, капотом, крыльями и бампером.

«Nissan очень компетентен в том, что касается рамных автомобилей, пикапах и внедорожниках и мы собираемся присутствовать во всех сегментах, — заявил Гупта в одном из своих интервью. — Когда? Дождитесь апреля и автосалона в Пекине».

Вероятнее всего автомобиль будет представлен с теми же турбодизельными двигателями, что и Navara и будет иметь варианты с 5- и 7-местным салоном.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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