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23 мар 2021

Серийный Nissan 400Z запечатлели на фото

Серийный Nissan 400Z запечатлели на фото

Благодаря шпионским снимкам, мы сможем составить полное представление о внешнем облике спорткара. Хотя, секретов здесь нет – новинка практически неотличима от концепта Proto Z

Да, автомобиль полностью соответствует дизайн-проекту за исключением одной небольшой детали – у концепта нет спойлера на багажнике, а у серийного автомобиля он будет.  В целом можно сказать, что облик «Четырехсотого» - компиляция дизайнерских аллюзий на спорткары прошлого. Судите сами,  пропорции с длинным капотом и коротким задним свесом – привет  Datsun 240Z из семидесятых.  Задняя оптика, выполненная единым блоком - здравствуй 300ZX из девяностых. 

Ни в коем случае нельзя сказать ничего плохого – все элементы отлично гармонируют собой и формируют уникальный облик модели. Да и то, что 400z не похож на предшественников, как это было с 350Z и 370Z- тоже большой плюс.

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Drom

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