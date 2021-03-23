Серийный Nissan 400Z запечатлели на фото

Благодаря шпионским снимкам, мы сможем составить полное представление о внешнем облике спорткара. Хотя, секретов здесь нет – новинка практически неотличима от концепта Proto Z

Да, автомобиль полностью соответствует дизайн-проекту за исключением одной небольшой детали – у концепта нет спойлера на багажнике, а у серийного автомобиля он будет. В целом можно сказать, что облик «Четырехсотого» - компиляция дизайнерских аллюзий на спорткары прошлого. Судите сами, пропорции с длинным капотом и коротким задним свесом – привет Datsun 240Z из семидесятых. Задняя оптика, выполненная единым блоком - здравствуй 300ZX из девяностых.

Ни в коем случае нельзя сказать ничего плохого – все элементы отлично гармонируют собой и формируют уникальный облик модели. Да и то, что 400z не похож на предшественников, как это было с 350Z и 370Z- тоже большой плюс.