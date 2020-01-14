В Nissan опровергли выход из альянса

Представители Nissan выступили с официальным заявлением относительно того, что компания не намерена покинуть альянс, в который также входят Renault и Mitsubishi

Напомним, что несколькими днями ранее, Financial TImes со ссылкой на анонимные источники в отрасли сообщил о том, что Nissan ускорил разработку секретного плана по выходу из альянса с Renault. Причиной поспешных действий стал побег экс-главы Renault-Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии.

Собеседник издания говорил о «полном разрыве отношений и прекращении сотрудничества и в производственной, и в инженерной областях», а также о «токсичной политике Renault в отношении Nissan». Кроме того, появилась информация о грядущих серьезных кадровых перестановках в руководстве японского бренда. Собственно, на данный момент, все эти данные о выходе бренда из объединения назвали несоответствующими действительности и подчеркнули, что альянс «является источником конкурентоспособности Nissan».