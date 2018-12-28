В Nissan разработали уникальный ключ

Разрабатывая Nissan GT-R японские инженеры решили оснастить его высокотехнологичным ключом запуска, который будет радикально отличаться от традиционных исполнений. Кстати сам новый GT-R должен появиться в 2020-ых годах. Так и получается- ключ есть, а самого автомобиля еще нет

Новый ключ является полноценным бортовым компьютером с сенсорным экраном, который может переключаться между несколькими режимами отображения информации. Базовый экран сообщает о том, заблокирован ли GT-R и на какое время назначен автозапуск двигателя. В другом режиме брелок позволяет запустить мотор дистанционно, а в третьем — установить температуру в салоне.

Кроме того, умный брелок может отображать информацию о состоянии спорткара. По желанию, Вам покажут: запас и средний расход топлива, а также уровень масла. В случае необходимости технического обслуживания, брелок уведомит водителя специальным сообщением. Не лишен ключ и обычных кнопок, с помощью которых закрываются и открываются двери, багажник, а также подается звуковой сигнал, если машина затерялась на парковке.