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11 июн 2024

В Nissan считают, что новый GT-R будет идеальным суперкаром

В Nissan считают, что новый GT-R будет идеальным суперкаром
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan подтвердила, что ведет разработку нового поколения легендарного суперкара GT-R, и как уверяют японцы, будущий автомобиль станет достойным преемником. Об этом рассказал старший вице-президент Nissan Франсуа Бейли

Однако ждать его придется еще долго. Актуальное поколение R35 пока не собираются отправлять на пенсию, несмотря на то, что его выпускают с 2007 года. Франсуа Бейли намекнул, что R36 встанет на конвейер не раньше 2028 года, поэтому в продаже появится в 2029 или 2030 годах.

Другой важный вопрос касается силовой установки автомобиля. Если брать во внимание 1341-сильный концепт Hyper Force, который показали в прошлом году, то новый GT-R может стать полноценным электрокаром. Это также подтверждается планами компании перестать инвестировать деньги в разработку новых ДВС. С другой стороны, компания видит новый GT-R идеальным спорткаром с самыми передовыми технологиями, которые также могут быть реализованы через гибридную силовую установку.

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