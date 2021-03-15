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15 мар 2021

Владельцев Nissan Skyline успокоят

Владельцев Nissan Skyline успокоят
Автор фото: фирма-производитель

Известный спорткар стал уже настоящей реликвией, да и годы дают о себе знать – все же последние машины  поколения R32 сошли с конвейера еще в 1993 году – то есть более двадцати лет назад. К чему мы это все ведем – запчасти на них становятся все большей редкостью, что приводит владельцев в легкую панику.

Впрочем, в Nissan решили спасти положение. Еще в 2017 году производитель начал выпуск отдельных запчастей и с каждым годом число изготавливаемых деталей возрастало.  Например, недавно стали выпускать внутреннюю панель задней части кузова, которая уже как десять лет находилась в тотальном дефиците.

Не стоит думать, что в Nissan ограничиваются производством кузовных панелей и элементов отделки. Очень серьезная работа проходит в плане изготовления и технических компонентов. Раздаточная коробка,  элементы двигателя – все это также производится и становится доступным для ценителей модели.

При написании новости использовалась информация:
drom

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