Новый Opel Grandland – каким он будет?

Компания Opel активно занимается разработкой нового поколения кроссовера Grandland. Каким будет автомобиль?

Об одном можно говорить совершенно точно – в Opel готовят электромобиль. Также именно Grandland одним из первых получит платформу STLA Medium, которая также ляжет в основу ряда других новинок концерна Stellantis. Остальные технические характеристики содержатся в секрете, но, например, компания Peugeot недавно рассказала о своей новинке – 3008, который будет соплатформенником для нового Grandland, так что силовые установки здесь, с большой долей вероятности, будут одинаковыми.

Итак, «француз» получит несколько вариантов силовых установок, включая двухмоторную (для полноприводных версий). К сожалению, подробности не уточняются – не известна и емкость аккумуляторов, хотя заявленный запас хода составляет 700 километров.