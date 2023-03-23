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23 мар 2023

Новый Opel Grandland – каким он будет?

Новый Opel Grandland – каким он будет?
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel активно занимается разработкой нового поколения кроссовера Grandland. Каким будет автомобиль?

Об одном можно говорить совершенно точно – в Opel готовят электромобиль. Также именно Grandland одним из первых получит платформу STLA Medium, которая также ляжет в основу ряда других новинок концерна Stellantis.  Остальные технические характеристики содержатся в секрете, но, например, компания Peugeot недавно рассказала о своей новинке – 3008, который будет соплатформенником для нового Grandland, так что силовые установки здесь, с большой долей вероятности, будут одинаковыми.

Итак, «француз» получит несколько вариантов силовых установок, включая двухмоторную (для полноприводных версий). К сожалению, подробности не уточняются – не известна и емкость аккумуляторов, хотя заявленный  запас хода составляет 700 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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