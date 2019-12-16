Opel вернулся на российский рынок

Компания Opel вернулась на российский рынок. Главной новинкой стал кроссовер Grandland X, который построен на базе Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008

На российском рынке Opel Grandland X доступен в трёх комплектациях. Базовая Enjoy включает в себя светодиодную оптику, систему стабилизации, шесть подушек безопасности, металлическую защиту картера, задние парктроники, кожаный руль с подогревом, кондиционер, обогрев передних сидений с тканевой обивкой, мультимедийную систему с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и крепления Isofix на переднем пассажирском кресле и на заднем ряду.

Что касается техники, то новинка будет доступна только с бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. (240 Н•м), шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Все автомобили будут импортироваться в нашу страну с немецкого завода в Айзенахе. Гарантия на модель составляет три года или 100 000 километров пробега. На старте продаж кроссоверы можно приобрести в 11 дилерских центрах в восьми российских городах.