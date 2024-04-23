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23 апр 2024

В новом поколении Opel Grandland обзавелся электромотором

В новом поколении Opel Grandland обзавелся электромотором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel рассекретила следующее поколение кроссовера Grandland. Модель получила новый дизайн и электрифицированные силовые установки

В основу конструкции легла новая платформа STLA Medium. Grandland будет предложен как с гибридной, так и с полностью электрической силовой установкой. В первом случае это 1,2-литровая “турботройка”, работающая в паре с 48-вольтовым электрогенератором. Также в будущем появится и полноценная перезаряжаемая версия. Мощность моторов для электрических модификаций пока не раскрывается, однако обещают запас хода в 700 км.

В плане дизайна новый Grandland по стилистике очень напоминает недавно представленный Frontera. Кроссовер получил узкие полосы светодиодной оптики, подсвечивающийся логотип бренда и стильные колесные диски со вставками в виде лезвий. Точные габариты: 4650/1905/1660 мм., при колесной базе в 2784 мм. Оснащение включает 16-дюймовую “мультимедийку”, функции массажа и вентиляции у передних сидений, а также широкий комплекс систем помощи водителю Intelli-Drive 2.0.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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