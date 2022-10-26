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26 окт 2022

Opel Grandland получил заряженную версию GSe

Opel Grandland получил заряженную версию GSe
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel пополнила «подогретую» линейку GSe новой моделью: спортивную версию получил кроссовер Grandland

Надо сказать, что данная «заряженная» модель выполнена по всем канонам жанра, то есть производитель не стал ограничиваться одним лишь спортивным обвесом и громадными дисками с низкопрофильной резиной.  Нет, все эти компоненты здесь имеются в наличии, но производитель установил еще и мощную силовую установку.

Под капотом кроссовера располагается 300-сильный гибрид на основе пары электромоторов и 1.6-литрового турбомотора. С подвеской инженеры Opel тоже поработали – установили амортизаторы Koni и более жесткие пружины. Кроме того, кроссоверу заново откалибровали рулевой механизм.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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