Opel Grandland получил заряженную версию GSe

Компания Opel пополнила «подогретую» линейку GSe новой моделью: спортивную версию получил кроссовер Grandland

Надо сказать, что данная «заряженная» модель выполнена по всем канонам жанра, то есть производитель не стал ограничиваться одним лишь спортивным обвесом и громадными дисками с низкопрофильной резиной. Нет, все эти компоненты здесь имеются в наличии, но производитель установил еще и мощную силовую установку.

Под капотом кроссовера располагается 300-сильный гибрид на основе пары электромоторов и 1.6-литрового турбомотора. С подвеской инженеры Opel тоже поработали – установили амортизаторы Koni и более жесткие пружины. Кроме того, кроссоверу заново откалибровали рулевой механизм.