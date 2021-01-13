Opel Grandland X готов к обновлению

Не так много времени прошло с момента появления Grandland X, как его уже собираются обновить. Хотя, подождите, это на нашем рынке он появился недавно, а в мире его жизненный цикл начался еще в 2017 году

Впрочем, поговаривают, что обновление станет лишь косметическим, иначе говоря, с машиной произойдет больше фейслифтиинг, чем полноценный рестайлинг. Известно, что для операции омоложения будут позаимствованы некоторые черты от модели Mokka, включая суженную решетку радиатора и светодиодные противотуманные фарами.

Также заявлено, что машина получит новую цветовую палитру, а вот техническую часть оставят без изменений. Гибриды, турбо дизельные моторы и бензиновый турбо-мотор 1.6, с которым модель поставляется на наш рынок – все это перекочует и на рестайлинговый кроссовер.