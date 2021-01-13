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13 янв 2021

Opel Grandland X готов к обновлению

Opel Grandland X готов к обновлению
Автор фото: фирма-производитель

Не так много времени прошло с момента появления Grandland X, как его уже собираются обновить. Хотя, подождите, это на нашем рынке он появился недавно, а в мире его жизненный цикл начался еще в 2017 году

Впрочем, поговаривают, что обновление станет лишь косметическим, иначе говоря, с машиной произойдет больше фейслифтиинг, чем полноценный рестайлинг.  Известно, что для операции омоложения будут позаимствованы некоторые черты от  модели Mokka, включая суженную решетку радиатора и светодиодные противотуманные фарами.

Также заявлено, что машина получит новую цветовую палитру, а вот техническую часть оставят без изменений. Гибриды, турбо дизельные моторы и бензиновый турбо-мотор 1.6, с которым модель поставляется на наш рынок – все это перекочует и на рестайлинговый кроссовер.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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