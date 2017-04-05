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5 апр 2017

Opel Insignia стала вседорожной

Opel Insignia стала вседорожной
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel рассекретила третью модификацию Insignia нового поколения. Следом за лифтбэком и универсалом на рынок выходит универсал повышенной проходимости Insignia Country Tourer

Внешне от обычного универсала данную версию легко отличить по увеличенному на 20 мм дорожному просвету и защитному обвесу из неокрашенного пластика. Универсал оснащен полным приводом с системой контроля вектора тяги. На задней оси установлены две многодисковые муфты с электронным управлением, которые отвечают за распределение момента между колесами.

Список опционального оборудования включает в себя светодиодные матричные фары, адаптивное шасси FlexRide, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, активный круиз-контроль с функцией экстренного автоматического торможения, систему удержания в полосе, систему предупреждения об объектах в «мертвой» зоне, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, и многое другое.

Премьера Opel Insignia Country Tourer пройдет на автосалоне в Франкфурте этой осенью.

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При написании новости использовалась информация:
Opel

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