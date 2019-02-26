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26 фев 2019

Будулай

Будулай
Автор фото: фирма-производитель

Opel возвращается в Россию. Об этом заявил Карлос Таварес, президент PSA Group, которой принадлежит Opel. По всей вероятности, изначально модельная линейка марки будет состоять из трех автомобилей

Как заявил топ-менеджер, решение по выводу марки на российский рынок является частью стратегического плана по развитию бренда Opel — «PACE!». Программа направлена на развитие марки как в Европе, так и на мировых рынках. В свою очередь, исполнительный вице-президент группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар заявил, что «выход бренда Opel на российский рынок позволит группе PSA усилить свое присутствие в евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых».

К сожалению, никаких подробностей руководство не раскрывает. Толком даже не ясно какие именно автомобили составят модельную линейку. Есть вероятность, что  компания предложит в России три модели: Astra K, кроссовер Grandland X, а также фургон Combo. Сами автомобили, возможно, будут собирать методом крупноузловой сборки в Калуге. Однако официально эта информация пока не подтверждена.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, РИА «Новости»

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