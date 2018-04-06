Концерн PSA, который в прошлом году приобрел Opel, продолжает планомерную работу по переводу моделей немецкой компании на собственные платформы. Причем это касается не только легковых моделей.

Коммерческий Opel Vivaro, нынешнее поколение которого сделано совместно с Fiat Telento, Renault Traffic и Nissan NV300, путем бэдж-инжиниринга, ожидает обновление в следующем году. И в концерн PSA решили не продолжать партнерство с другими компаниями, а перевести фургон на собственную платформу.

Это легко объяснимо: использование той же «тележки», что и на Peugeot Expert/Citroen Jumpy позволит французам сэкономить средства и снизить себестоимость производства. Это модельная платформа EMP2, которая используется PSA практически для всех своих моделей (по крайней мере для европейского рынка).

Производство нового поколения Opel Vivaro будет организовано на британском заводе Vauxhall (входит в Opel) в Лутоне. Фургон должен будет получить 1,6- и 2-литровые турбодизели мощностью от 95 до 180 л.с. На завод Vauxhall могут перенести и производство Peugeot Expert/Citroen Jumpy: так PSA высвободит мощности для производства легковых моделей.