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5 мар 2022

Концепт Opel Manta-E станет серийным

Концепт Opel Manta-E станет серийным
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel заявила, что намеревается полностью перейти на продажи электромобилей в Европе уже к 2028 году. Принципиально новой моделью в линейке Opel станет спортивный вседорожник Manta?e, который выпустят в 2025 году

На данный момент эта модель существует лишь в виде тизерных изображений. Технические характеристики не раскрываются, но до СМИ дошли слухи, что запас хода здесь составит от 500 до 800 километров в зависимости от емкости батареи  к слову об аккумуляторах, производитель заявляет о намерениях использовать батареи с поддержкой скоростной зарядки.

В Opel называют Manta-e "захватывающей интерпретацией классической модели, вот только оригинальная Manta никогда не была кроссовером. В понимании большинства Manta- спортивное купе семидесятых годов. К слову, в мае прошлого года Opel  показал Manta GSe ElektroMOD – электрическую версию Manta, которую приурочили к 50-летнему юбилею модели. Новинку оснастили 147-сильным двигателем в паре с 5-ступенчатой механикой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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