Концепт Opel Manta-E станет серийным

Компания Opel заявила, что намеревается полностью перейти на продажи электромобилей в Европе уже к 2028 году. Принципиально новой моделью в линейке Opel станет спортивный вседорожник Manta?e, который выпустят в 2025 году

На данный момент эта модель существует лишь в виде тизерных изображений. Технические характеристики не раскрываются, но до СМИ дошли слухи, что запас хода здесь составит от 500 до 800 километров в зависимости от емкости батареи к слову об аккумуляторах, производитель заявляет о намерениях использовать батареи с поддержкой скоростной зарядки.

В Opel называют Manta-e "захватывающей интерпретацией классической модели, вот только оригинальная Manta никогда не была кроссовером. В понимании большинства Manta- спортивное купе семидесятых годов. К слову, в мае прошлого года Opel показал Manta GSe ElektroMOD – электрическую версию Manta, которую приурочили к 50-летнему юбилею модели. Новинку оснастили 147-сильным двигателем в паре с 5-ступенчатой механикой.