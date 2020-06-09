Новому Opel Mokka пообещали уникальный дизайн

Вместе с кроссовером следующего поколения дебютируют и оригинальные стилистические находки дизайнеров Opel

Точная дата дебюта вседорожника пока не названа, но производитель при помощи дизайнерских эскизов постепенно рассекречивает кое-какие детали. На этот раз поводом для анонса стало необычное словосочетание Opel Vizor.

Этими словами дизайнеры марки называют концепцию оформления передней части «Мокки», которая позже найдет применение и на других новинках Opel. Под «Визором» следует понимать объединение в одно визуальное целое решетки радиатора, головной оптики (поговаривают, что она будет матричной даже в базовых комплектациях) и фирменной эмблемы. К слову, источником вдохновения для этого решения в компании называют знаменитый Opel Manta.

«Наш новый Opel Vizor – отличительный и уникальный элемент Бренда, он отражает немецкую традицию, согласно которой форма следует за содержанием. Классическая решетка радиатора больше не имеет значения для электромобилей, таких как Mokka-e. Opel Vizor – элемент, который объединяет осветительные приборы и другие технические компоненты, а также выполняет функцию защитного экрана», – заявил главный дизайнер Opel Марк Адамс.