Опель «стреляет» загадками

Opel опубликовал в своем твиттере фотографию неизвестной новой модели — на снимке изображен автомобиль, скрытый покрывалом. Точно сказать можно лишь одно - нас ожидает электрокар

Почему слово электрокар мы произносим с такой уверенностью? Все просто, сам Opel называет свою новинку «электрическим секретом». Кроме того, приглядитесь повнимательнее, на тизерном изображении можно разглядеть покрышки с желтыми штрихами, которые, в свою очередь, дают отсылку к концепт-кару GT X Experimental.

Он, в свою очередь, был показан в августе 2018 года и являлся вектором развития облика будущих кроссоверов марки. Важно заметить, что GT X Experimental тоже был электрокаром, правда и тогда его технические характеристики не раскрывались. Зато было известно, что мотор питается от блока литий-ионных аккумуляторов на 50 кВт-ч с возможностью пополнения запаса при помощи системы индуктивной подзарядки.