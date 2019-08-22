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22 авг 2019

Опель «стреляет» загадками

Опель «стреляет» загадками
Автор фото: фирма-производитель

Opel опубликовал в своем твиттере фотографию неизвестной новой модели — на снимке изображен автомобиль, скрытый покрывалом.  Точно сказать можно лишь одно - нас ожидает электрокар

Почему слово электрокар мы произносим с такой уверенностью? Все просто,  сам Opel называет свою новинку «электрическим секретом».  Кроме того,  приглядитесь  повнимательнее, на тизерном изображении можно разглядеть покрышки с желтыми штрихами, которые, в свою очередь, дают отсылку к концепт-кару GT X Experimental.

Он, в свою очередь, был показан в августе 2018 года и являлся вектором развития облика будущих кроссоверов марки. Важно заметить, что GT X Experimental  тоже был электрокаром,  правда и тогда его технические характеристики не раскрывались. Зато было известно, что мотор питается от блока литий-ионных аккумуляторов на 50 кВт-ч с возможностью пополнения запаса при помощи системы индуктивной подзарядки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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