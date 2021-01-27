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27 янв 2021

Opel анонсировал появление модели Сrossland на отечественном рынке

Opel анонсировал появление модели Сrossland на отечественном рынке
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер появится на нашем рынке до конца марта текущего года. Хотя абсолютно новой модель назвать нельзя – ее жизненный цикл начался еще в 2017 году.

В 2020 году с машиной произошел рестайлинг и на наш рынок попадет именно этот вариант.  По габаритам новинка будет сопоставима с Lada Xray. Что касается  силовых установок, то здесь информация остается засекреченной. В Европе моторная гамма сравнительно широка –  бензиновый мотор 1.2 с тремя степенями форсировок и полуторалитровый дизельный двигатель. Правда, что именно доберется до российского рынка – неизвестно.  Полного привода не будет – это известно точно.

Зато у машины будет богатое оснащение, особенно, в плане систем безопасности. Перечислять их долго не имеет смысла. Достаточно упомянуть, что  среди них будет мониторинг слепых зон и система аварийного торможения.

При написании новости использовалась информация:
drom

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