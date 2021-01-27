Opel анонсировал появление модели Сrossland на отечественном рынке

Компактный кроссовер появится на нашем рынке до конца марта текущего года. Хотя абсолютно новой модель назвать нельзя – ее жизненный цикл начался еще в 2017 году.

В 2020 году с машиной произошел рестайлинг и на наш рынок попадет именно этот вариант. По габаритам новинка будет сопоставима с Lada Xray. Что касается силовых установок, то здесь информация остается засекреченной. В Европе моторная гамма сравнительно широка – бензиновый мотор 1.2 с тремя степенями форсировок и полуторалитровый дизельный двигатель. Правда, что именно доберется до российского рынка – неизвестно. Полного привода не будет – это известно точно.

Зато у машины будет богатое оснащение, особенно, в плане систем безопасности. Перечислять их долго не имеет смысла. Достаточно упомянуть, что среди них будет мониторинг слепых зон и система аварийного торможения.