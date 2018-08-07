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7 авг 2018

Opel готовит концепт с новым фирменным дизайном

Opel готовит концепт с новым фирменным дизайном
Автор фото: фирма-производитель

К первой годовщине вхождения в концерн PSA немецкий Opel готовит концепт GT X Experimental, на котором покажет свой новый стилистический язык, который перекочует на все серийные модели Opel с середины следующего десятилетия

У всех Opel будет «складка» по центру капота, которая визуально будет объединена с выштамповкой в переднем бампере. Такое решение немецкие стилисты назвали «Компасом». Складка и выштамповка будут указывать на север и юг, а запад и восток — светодиодные стреловидные дневные ходовые огни.

Радиаторная решетка на будущих моделях будет визуально объединена с головной оптикой. Такой дизайн получил название Vizor и первым его получит Opel Corsa нового поколения.

В салоне появится полностью стеклянная приборная панель, объединенная с экраном информационно-развлекательной системы, она получила название Pure Panel. По словам шеф-дизайнера компании Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план «чистые» линии.

Кстати, не исключено, что Opel вернется на российский рынок уже в следующем году. По неофициальной информации немецкая марка вновь выйдет на наш рынок с тремя моделями: хэтчбеком Astra, кроссовером Grandland X и коммерческим Combo.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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