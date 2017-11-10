Компания Opel обнародовала свой план развития на ближайшие годы, который готовила с момента перехода к новым собственникам, французскому концерну PSA. Планы, как водится, масштабные, и самым сомнительным выглядит пункт согласно которому Opel станет прибыльным к 2020 году.

Дело в том, что концерн General Motors и избавился от Opel, потому что последние десятилетия он приносил американцам исключительно убытки. Как новые владельцы собираются переломить ситуацию? Компания снизит количество используемых платформ с нынешних девяти до двух, а семейство двигателей сократится с нынешних четырех до двух линеек силовых агрегатов. Практически все модели компании в будущих поколениях будут построены на платформах французского концерна PSA, у него же они позаимствуют силовые двигатели и трансмиссии.

Согласно плану, названному PACE! Opel выйдет на 20 новых рынков (правда, Россия в нем не значится). К 2024 году Opel планирует стать «зеленым автопроизводителем №1 в Европе»: все модели получат гибридные или полностью электрические силовые установки. К 2020 году линейка кроссоверов пополнится большой семиместной моделью, которая присоединится к Opel Crossland X, Mokka X и Grandland X, а компактный хэтчбек Corsa следующего поколения станет полностью электрическим.

