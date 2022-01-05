Автомобильный портал Motorpage
5 янв 2022

Opel Insignia превратится в кроссовер

Opel Insignia превратится в кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Со сменой поколения популярная модель сменит форм-фактор. Из легковушки машина превратится в представителя класса внедорожников.

Компания Opel планирует серьёзную трансформацию семейства Insignia: сейчас это лифтбек и универсал, но к 2024 году по данным издания Auto Express их заменят вседорожником с элементами минивэна. Такая радикальная трансформация связана с падением продаж – смена форм-фактора должна подстегнуть их.

Самое интересное заключается в том, что кроссовер будет электрическим. Причем вариаций будет несколько – с одним или двумя моторами и мощностью от 150 до 350 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то зарубежные СМИ приводят разные данные: 300-500 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Opel Astra (2022)

Opel готовит на 2022 год сразу три новинки для России

23 декабря 2021
Opel Astra Sports Tourer (2022)

Представлен Opel Astra Sports Tourer

01 декабря 2021
Opel Astra (2022)

Opel Astra станет электрическим

03 сентября 2021
Opel Astra (2022)

Представлен новый Opel Astra

13 июля 2021
Opel Astra 2020 салон

Opel рассказал о новой Astra

29 июня 2021
Opel Grandland

Opel обновил кроссовер Grandland

09 июня 2021

 Новости Opel

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester sport (2019) в чем можно положиться на subaru forester Тест драйв
05 января 2022

Subaru Forester
"В чем можно положиться на Subaru Forester"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) ласковый «зеленый» зверь
Тест драйв
03 января 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Ласковый «зеленый» зверь"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) дополняет реальность, и весьма успешно
Тест драйв
30 декабря 2021

Genesis GV70
"Дополняет реальность, и весьма успешно"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 0 5