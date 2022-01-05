Opel Insignia превратится в кроссовер

Со сменой поколения популярная модель сменит форм-фактор. Из легковушки машина превратится в представителя класса внедорожников.

Компания Opel планирует серьёзную трансформацию семейства Insignia: сейчас это лифтбек и универсал, но к 2024 году по данным издания Auto Express их заменят вседорожником с элементами минивэна. Такая радикальная трансформация связана с падением продаж – смена форм-фактора должна подстегнуть их.

Самое интересное заключается в том, что кроссовер будет электрическим. Причем вариаций будет несколько – с одним или двумя моторами и мощностью от 150 до 350 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то зарубежные СМИ приводят разные данные: 300-500 километров.